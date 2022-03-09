Konya'da bir kişi eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı

KONYA (AA) - Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaraladı.

Fatma G. ile kızı Hatice K, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.

Bu sırada Hatice K. boşanma aşamasındaki eşi Abdullah K. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Abdullah K. eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı aldırıldığı öğrenilen Abdullah K'nin yakalanması için çalışma başlattı.