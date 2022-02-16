Konya'da bir kadın silahla yaralandı
AA, Melike Keskin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla yaralayan şüpheli aranıyor.
KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla yaralayan şüpheli aranıyor.
Tatlıcak Mahallesi'nde Güler G'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kadını vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Melike Keskin - Güncel