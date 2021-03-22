Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
22.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:37
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.
Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öldüğü belirlenen Şener'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay