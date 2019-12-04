Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı
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Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.

04.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:28
Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı

'nın ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.

Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan Mücahit Osman Sunar'ın tamir etmek istediği bir kamyonun lastiği patladı.

Yaralanan Sunar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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