Konya'da bir iş yerinde bulunan 55 kişiye Kovid-19 kurallarını ihlalden ceza
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Konya'da bir iş yerinde bulunan 55 kişiye Kovid-19 kurallarını ihlalden ceza

21.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:58
Konya'da bir iş yerinde bulunan 55 kişiye Kovid-19 kurallarını ihlalden ceza

Konya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, ruhsatsız bir iş yerindeki 55 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, ruhsatsız bir iş yerindeki 55 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerinde Selçuklu ilçesinde umuma açık bir iş yerinin faaliyette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iş yerinde yapılan denetimler sonucu, izinsiz alkol satışı ve canlı müzik yayını yapıldığı, tütün mamullerinin tüketildiği kaydedildi.

Gerekli belgelerinin de bulunmadığı anlaşılan iş yerindeki 55 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldığı bildirildi.

Kontrollerde bu kişilerin içinde aranan bir şüphelinin da gözaltına alındığı kaydedildi.

Ruhsatsız olduğu için mühürlenen işyerinde çalışan 38 kişi için ayrıca Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı da vurgulandı.

Ayrıca işletme sorumlusu hakkında "mühür bozma" suçundan da işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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