Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi

Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yivsiz av tüfeği üreten silah imalathanesinde usulsüz üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, baskın yaptıkları imalathanede, usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeği, numaralı kurusıkı ses tabancası, tabancaya uyumlu şarjör ve 28 ses mermisi ele geçirdi.

İmalathane sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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