Konya'da bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı

21.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:39
Konya'da bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Sait Ertürk Caddesi'ndeki evde yaşayan Aziz Berendi, 20 bin lira değerinde 5 çeyrek, 4 gram altın, 3 künye, 2 küpe, 2 yüzüğünün çalındığını belirtti.

Şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polisler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Berendi, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam işten geldiğimizde eve girdik. Hırsız girmiş gibi bir dağınıklık yoktu. Eşim tesadüfen yüzüğüne bakmaya gittiğinde fark ettik. Ziynet eşyasının kutusu yerdeydi. Kontrol ettiğimizde soyulduğumuzu anladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Özcan Bizati Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:41:44. #1.16#
title