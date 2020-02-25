Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi
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Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.

25.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:23
Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi

'nın İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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