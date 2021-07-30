Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
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Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü. Katil zanlılarının katliam sonrası evi ateşe verdiği olayda katliam evinden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde cansız bedenlerin evin avlusuna dizildiği görüldü.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu aynı aileden 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KATLİAM EVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
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