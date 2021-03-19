Konya'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
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Konya'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

19.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:22
Konya'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Konya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

Konya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

Selçuklu ilçesinde bir AVM'nin zemin katındaki inşaat halindeki giyim mağazasında izolasyon malzemesinin alev alması nedeniyle yangın çıktı.

AVM güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken AVM'de bulunanlar güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.

Küçük çaplı hasar oluşan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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