Konya'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi Konya'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 125 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 125 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri denetimler sırasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, otomobilin iç bölmelerine gizlenmiş 125 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 87 fişek ele geçirdi. Araçtaki H.Y. ve M.U. gözaltına alındı. Kaynak: AA