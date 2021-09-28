Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 3 katlı apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 3 katlı apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki halıların yandığını fark eden bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

 Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

 Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Meral Akşener
Magazin Tanem Sivar Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Balotelli Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Olaf Scholz Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:14:37. #1.11#