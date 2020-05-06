Konya'da bir apartman karantinaya alındı

KONYA'da 6 bloklu sitedeki bir apartman, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

KONYA'da 6 bloklu sitedeki bir apartman, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokak'ta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.

Kaynak: DHA