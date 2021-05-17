Konya'da bin 847 sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da bin 847 sürücüye ceza

Konya'da bin 847 sürücüye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde bin 847 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 69 araç trafikten men edildi.

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde bin 847 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 69 araç trafikten men edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 10-17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 564 sürücüye hız sınırı ihlali, 49 kişiye kırmızı ışık ihlali, 227 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 7 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda bin 847 sürücüye işlem yapılırken, 69 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Adem Büyük Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da bin 847 sürücüye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:02:00. #1.16#

title