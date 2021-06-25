Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
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Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 65 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 65 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran ile 25 Haziran arası yapılan denetimlerde 390 uyuşturucu hap ve 90 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, bin 65 litre kaçak akaryakıt, 31 şişe sahte içki, 20 alkol katkı maddesi, 20 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfeğe de el konulurken, bu suçlarla ilgili 17 kişi ise gözaltına alındı. Fuhuş, kumar, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ise yakalandı. - KONYA

Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Konya'da bin 65 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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