KONYA'DA BİN 398 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINDI Konya'da 3 bin 225 camiden koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 398 camide cuma namazı kılındı.

Konya'da 3 bin 225 camiden koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 398 camide cuma namazı kılındı. Camilerde 1,5 metrelik mesafelerle saf tutulması sağlandı. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii'nde ise yaklaşık bin 500 kişi cuma namazı kıldı. Kadınhanı ilçesinde de ilçe stadında cuma namazı kılındı. Kaynak: DHA