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Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Olayın yaşandığı park Yaralılara ait üzerinde kan bulunan kıyafetler Konya'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandıKONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

Olayın yaşandığı park

Yaralılara ait üzerinde kan bulunan kıyafetler Konya'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ali U. (19) ve Mehmet C. (17), Alaylar 1 Mahallesi'ndeki Ulubatlı Hasan Parkı'nda Oğuz T. ile küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz T, Ali U. ve Mehmet C'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli Oğuz T, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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