Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Doktor Faruk Sükan Caddesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.K, E.Y'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet mensupları, şüpheli S.K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay