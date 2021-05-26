Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'taki bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen F.Ö, Y.K, D.K ve Orhan Ç. arasında tartışma çıktı.

Grup arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö, üzerindeki bıçakla D.K. ile Orhan Ç'yi yaraladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Orhan Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan F.Ö. ile Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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