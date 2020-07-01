Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralıKONYA'da seyyar karpuz satan Alihan Y. (23), çıkan tartışmada kendisini bacağından bıçaklayan arkadaşları Furkan G.'yi (23) göğsünden ve Mustafa K.'yi (20) koltuk altından bıçakladı.

01.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:22

Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

KONYA'da seyyar karpuz satan Alihan Y. (23), çıkan tartışmada kendisini bacağından bıçaklayan arkadaşları Furkan G.'yi (23) göğsünden ve Mustafa K.'yi (20) koltuk altından bıçakladı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokakta meydana geldi. Seyyar olarak karpuz satan Alihan Y.'nin yanına gelen arkadaşları Furkan D. ve Mustafa K. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbede de Alihan Y., bacağından bıçaklandı. Bunun üzerine karpuzları kesmek için kullandığı bıçağı alan Alihan Y., de Furkan D.'yi göğsünden, Mustafa K.'yi de koltuğunun altından bıçakla yaraladı. Alihan Y. hızla olay yerinden uzaklaştı. Furkan D. ve Mustafa K., çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Furkan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaçan Alihan Y. de olay yerine yakın Mehmetçik Sokak'ta kanlar içinde bulundu, Alihan Y. de ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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