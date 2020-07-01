Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı KONYA'da seyyar arabasında karpuz satan Alihan Y. (23), kavgada kendisini bacağından bıçaklayan Furkan G.'yi (23) göğsünden, Mustafa K.'yi (20) de koltuk altından bıçaklayarak yaraladı.

KONYA'da seyyar arabasında karpuz satan Alihan Y. (23), kavgada kendisini bacağından bıçaklayan Furkan G.'yi (23) göğsünden, Mustafa K.'yi (20) de koltuk altından bıçaklayarak yaraladı. 3 yaralı tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak'ta meydana geldi. Seyyar arabasında karpuz satan Alihan Y.'nin yanına arkadaşları Furkan D. ve Mustafa K. geldi. Ancak arkadaşlar arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavgada bacağından bıçaklanan Alihan Y., karpuz kesmek için kullandığı bıçakla, Furkan D.'yi göğsünden, Mustafa K.'yi de koltuk altından yaraladı.

Alihan Y. olay yerinden uzaklaşırken, Furkan D. ve Mustafa K., ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Furkan D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Alihan Y. ise olay yeri yakınındaki Mehmetçik Sokak'ta kanlar içinde bulundu. Alihan Y. de aynı hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA