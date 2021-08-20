Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Üçgöz Caddesi üzeri Aksoy Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ve A.T. nedeni belli olmayan sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı alanda polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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