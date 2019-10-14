Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

14.10.2019 15:37

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçesinde, Camiatik Mahallesi Ulu Cami kavşağında Yusuf M. ve oğlu Mehmet M. ile Mustafa A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yusuf M. bıçakla, oğlu Mehmet M. yaşanan arbede sonucu yaralandı.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA