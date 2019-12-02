Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'da içkili restoran çıkışında iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaraladı.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:41
Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

'da içkili restoran çıkışında iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaraladı.


Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mercek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içkili restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Restoran dışına taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K. bacağından, karnından ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Metin K.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, 2 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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