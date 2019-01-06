Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulfettah El Hac Ubeyd, Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. bıçakla yaralandı.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulfettah El Hac Ubeyd, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri tamamlanan Muhammed S, Mustafa A. ve Hüseyin A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA