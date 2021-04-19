Konya'da bıçaklanan genç hastanelik oldu
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Konya'da bıçaklanan genç hastanelik oldu

Konya'da bıçaklanan genç hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 21 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 21 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü kenarındaki bir kokoreççide çalışan B.E. (21), henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan B.E. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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