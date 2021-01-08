Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı

08.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:26

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Otogarı'ndaki çay ocağından aldığı bıçakla Alaylar 2 Mahallesi'nde iki kişiden para isteyen S.H, mağdurların bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Bu kez farklı adresteki sokakta tehdit ettiği kadının 23 lirasını gasbeden şüpheli kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.H'yi Milli Egemenlik Caddesi'nde suç aleti bıçak ve gasbedilen parayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı
Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı
Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı
Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlker Başbuğ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Samet Aybaba Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:26:58. #1.14#
title