Konya'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Halim Sarıgül (63) yönetimindeki 42 RK 326 plakalı otomobil ile Mücahit M. (28) idaresindeki 42 RL 695 plakalı beton mikseri, Ilgın-Beyşehir kara yolunun Balkı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Sarıgül hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin enkazının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA