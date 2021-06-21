Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı
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Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı

Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle besi çiftliklerinde hazırlıklar ve kurbanlık pazarlıkları hızlandı.

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle besi çiftliklerinde hazırlıklar ve kurbanlık pazarlıkları hızlandı.

Bayrama bir ay kala vatandaşlar, kurbanlık seçimi için besi çiftliklerini ziyaret etmeye başladı.

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

İşletmesinde kurbanlık büyükbaş hayvan besleyen Sami Solak, bayram yaklaştıkça yoğunluğun ve satışların artmaya başladığını söyledi.

Kurban Bayramı için hazırlıklara başladıklarını belirten Solak, "Kurban için mallarımızı besliyoruz. Sürekli bakımlarını yapıyoruz. Günlük 12 kilo yem yiyorlar. Bir taraftan da ekiplerimizi hazırlıyoruz. Bıçağımızdan, kesimhanemiz, kasabımız, terazimize kadar, hepsini hazırlıyoruz." dedi.

Yeri ve imkanı olmayanları bir araya getirip onlar adına kurban kestikten sonra hisselerini dağıtabildikleri gibi, götürüp kendi kesmek isteyenlere de satış yaptıklarını aktaran Solak, şöyle konuştu:

"Kurban hissesine girmek isteyenler oluyor. Bu sene bir kişilik hisse 2 bin 200 liraya da var ama ortalama 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar, önceki yıla göre bir miktar artış gösterdi. Hayvanını götürüp kendisi kesmek isteyenler için ise 15 bin liraya da var, 25 bin liraya da var. Mesela bir hayvanımı 21 bin liraya verdim. Doğudan getirilen küçük boylu mallardan 8 bin liraya olanlar da var. İmkana göre her türlü mal var."

Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve istenen tüm şartları taşıması gerektiğin vurgulayan Solak, hayvanın yaşına, gebeliğine, dış görünüşüne ve bakımlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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