Konya'da besicilerin kış hazırlığı başladı
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Konya'da besicilerin kış hazırlığı başladı

Konya'da besicilerin kış hazırlığı başladı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren besiciler, hububat hasadı mevsiminde sona yaklaşılmasıyla hayvanları için kış hazırlıklarına başladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren besiciler, hububat hasadı mevsiminde sona yaklaşılmasıyla hayvanları için kış hazırlıklarına başladı.

Hasat sonrası balya haline getirilen samanları yerinde satın aldıktan sonra kamyonlarına yükleyip ahırlarına ya da samanlıklarına götüren besiciler, bu yıl yem maliyetlerinin artmasından yakınıyor.

Beyşehirli besici Keramettin Battal, yetiştirdiği büyükbaş hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını tedarik edebilmek için hububatta hasat dönemini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hasat sonrası arazilerde balya haline getirilen samanlarla hayvanlarımızı kış döneminde besliyoruz. Bu yıl balya saman fiyatları yaşanan kuraklık nedeniyle, ekili alanlardaki verim düşüklüğü neticesinde aşırı yükselmiş. Geçtiğimiz yıl tanesi 10-12 lira olan balyalar, bu yıl 23-25 lira arasında satılıyor. Maliyetlerimiz geçen yıla göre neredeyse iki katından fazla oldu. Bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık, kışlık yem maliyetlerine de olumsuz yansıdı. Balya samanlarını bugünlerde hayvanlarımız için tedarik ederek kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her yıl hayvanlarımız için 4-5 kamyon dolusu balya saman tedarik ediyoruz. Hayvanlarımız için diğer alternatif yemleri de aynı şekilde parayla satın alarak temin ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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