Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi

09.10.2019 15:38

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kaçak far avı yaparken yakalanan 3 şahsa 6 bin 551 lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında, Meram ilçesi Gökyurt Mahallesinde, av belgesi olmayan 3 şahıs far avı yaparken yakalandı. Ekipler tarafından, far avında kullanılan 1 araca, 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine ve 2 adet vurulmuş tavşana el konuldu. Şahıslara ise 6 bin 551 lira idari para ve tazminat cezası kesildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA