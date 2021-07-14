Konya'da belediyenin "bayram temizliği" yaşlıların yüzünü güldürüyor
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Konya'da belediyenin "bayram temizliği" yaşlıların yüzünü güldürüyor

Konya'da belediyenin 'bayram temizliği' yaşlıların yüzünü güldürüyor
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da merkez Meram İlçe Belediyesince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde "bayram temizliği" yapılıyor.

Konya'da merkez Meram İlçe Belediyesince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde "bayram temizliği" yapılıyor.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Gruplara ayrılan ekipler, ilçede yaşayan, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmayla hem "bayram temizliği" hem de yardımlaşma, dayanışma geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ekiplerin evlerdeki temizlik çalışmalarına hız kazandırdığını ve hem yaşlıların hem engellilerin yüzlerini güldürdüklerini belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Sadece bayramlarda değil, yıl boyunca yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri olmayan hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyacağız. Buradan yola çıkarak hem kültürümüzün hem de dinimizin gereği olarak yaşlı, engelli hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Gerek evlerinin temizliği, gerekse gıda ihtiyaçlarını tespit ederek destek olmaya gayret gösteriyoruz."

Başkan Kavuş, Meram'da yaşayan herkesin, ailenin bir parçası olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince bu ailede kimsenin zorda kalmasına izin vermeyiz. Kimin ne ihtiyacı varsa Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Gücümüzün yetmediği yerde hemşehrilerimizle el ele vererek yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli geliri olmayan hemşehrilerimize el uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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