Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı
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Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı

Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da inşaattan yaklaşık 300 kilo demir çalmak isteyen hırsızlar, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından demirlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Konya'da inşaattan yaklaşık 300 kilo demir çalmak isteyen hırsızlar, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından demirlerle birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin belediyenin 50 bin liralık demir hırsızlığı olayına da karıştıkları öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Abdürreşit Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Kaçan şüpheliler, Meram Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri ve Meram Devriye Ekipler Amirliği tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli K.A. (20) ve M.A.'nın (27) sorgularında demirleri çaldıklarını itiraf ettiği ve Meram Belediyesi'nden 50 bin liralık demir hırsızlığına da karıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı
Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı
Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı
Konya'da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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