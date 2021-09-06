Konya'da "Belediyelerde Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" toplantısı gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nin (LAR III) etkin yerel hizmet sunumu bileşeni altında yer alan "A.1.1.8.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi'nin (LAR III) etkin yerel hizmet sunumu bileşeni altında yer alan "A.1.1.8. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi" kapsamında Konya Bölgesel Danışma Toplantısı programı düzenlendi.

UNDP Türkiye-Mukim Temsilci yardımcısı Seher Alacacı Arıner, Konya'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programın açılışında, yeni yerel yönetim modelinin etkin şekilde uygulanması için İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerin idare kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Projenin uygulamasının sonuna yaklaşırken birçok önemli başarı elde edildiğini belirten Arıner, şöyle konuştu:

"Masa başı toplantıları, danışma toplantıları, Danıştaylar gibi yoğun istişare sürecinin sonunda geliştirilen politika önerileri raporları ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın da kullanımına özgü mevzuat değişikliklerini de öngören bazı rapor çalışmaları geliştirdik. Projemizin en kapsamlı faaliyetlerinden biri de 'Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' faaliyeti. Farklı belediyelerimizle bu kapsamdaki çalışmalarımız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye'miz de performans yönetimi konusunda projemiz kapsamında seçilen 4 pilot ilden biri."

Arıner, halk sağlığı, koruyucu ve önleyici itfaiye hizmetleri, tarımsal destekler, evde yaşlı bakımı ve kent içi ulaşımında halk sağlığı gibi 5 alanda hizmet standartları geliştirdiklerini söyledi.

"31 ilçede modern belediyecilik faaliyetleri"

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise yapılacak toplantının belediyelerde performans yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Modern belediyecilik anlayışıyla kentin 31 ilçesinde hizmet verdiklerini dile getiren Uzbaş, "Konya'mız için gece gündüz çalışırken bir yandan da yaptığımız her çalışmada ülkemize milletimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz." dedi.

Toplantıya, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri katıldı.

Projenin genel amacının, 2003-2013 yıllarında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye'de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanması olduğu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı