Konya'da belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılan kişi öldü

Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nde yürüyen Nuri Gürler'e (38) henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Bu sırada seyir halindeyken kazayı gören Konya Büyükşehir Belediyesine ait 42 DLG 35 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, yaralanan Gürler'i otobüse alarak, hastaneye yetiştirmek istedi.

Ağır yaralı Gürler, hastaneye yetişemeden otobüste yaşamını yitirdi. Durumu polis bildiren otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Gürler'in cesedi kaza yerine gelen cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Gürler'e çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.