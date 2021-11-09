Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Emrah Eksik (34) idaresindeki 42 DLG 13 plakalı belediye otobüsü, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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