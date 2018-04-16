Konya'da Belediye Otobüsü Şoförüne Darp İddiası

Konya'da aracına silahla ateş açtığı belediye otobüsünün şoförünü darbettiği öne sürülen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

İddiaya göre, Faruk Yeniay idaresindeki 42 ECL 95 plakalı belediye otobüsü, merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde seyir halindeyken 42 BP 969 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammet G. tarafından takip edilerek durduruldu.

Araca tabancayla ateş açan minibüs sürücüsü, daha sonra otobüs şoförü Yeniay'ı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Muhammet G'yi gözaltına aldı.

Hafif yaralanan otobüs şoförünün müdahalesi, ambulansta yapıldı.

Yeniay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben bu arkadaşı ileride geçtim. Sonra gelip aniden önümde durdu. Araçtan inip tabancayla ateş açtı, ardından beni darbetti. Giysilerimi yırtıp, telefonumu kırdı." diye konuştu.