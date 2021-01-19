Konya'da belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan Hizmet-İş Sendikasına bağlı işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen törende görüşmelerin güzel yanının sonunda mutlu bir şekilde masada imza atabilmek olduğunu belirtti.

Konya'nın Türkiye'nin değil dünyanın gündeminde bir şehir olduğunu ifade eden Altay, "Keşke çok daha yüksek fiyatlarla bir sözleşme yapabilseydik. Ama bu bir başlangıç sözleşmesi. İnşallah diğer toplu sözleşmelerde çok daha güzel işler olacaktır. Şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Biz masada sadece sizinle oturmadık. Biz masada çocuklarınızla, ailenizle oturduk. Hayatın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bir taraftan şehrin emanetini taşıyoruz, bir taraftan çalışanların emanetini taşıyoruz. ve sonunda Elhamdülillah bir sözleşme imzalıyoruz. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlığa gitmeden masada imzalanmasının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

Şehirlerin belediye başkanları ve sendika işbirliğiyle geleceğe taşınacağını dile getiren Arslan, "Arkadaşlarımız daha çok çalışacak ve bu şehrin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Diğer büyükşehirlerde toplu sözleşme imza törenlerine katılacağım. O imzalayacağım hiçbir sözleşme bu sözleşmenin üstünde değil, altında. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Rabbim elde ettiğimiz ücretleri helal olarak bereketli bir şekilde yaşamayı nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat