Konya'da belediye ilk kez oruç tutan çocukları hediyelerle sevindirecek
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Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Haber

Konya'da belediye ilk kez oruç tutan çocukları hediyelerle sevindirecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ilk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğa hediye vereceklerini belirterek, "İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğumuzun başvurusunu aldık.

26.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:16
Konya'da belediye ilk kez oruç tutan çocukları hediyelerle sevindirecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ilk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğa hediye vereceklerini belirterek, "İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğumuzun başvurusunu aldık. Hem çocuklarımıza hem de anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın Konya'da her zaman bir başka güzellikte olduğunu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan coşkusunun evlerde yaşandığını belirterek, çocuklar için de internet üzerinden çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Altay, çocuklara evlerde hoşça vakit geçirebilmeleri için zengin içerikli yayınlar hazırladıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın bu zor zamanları olabildiğince verimli geçirmelerine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayı ile de bu faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Ramazan geleneğini yaşatmak için ilk kez oruç tutan bin çocuğu sürpriz hediyelerle sevindirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altay, yaptıkları duyuru üzerine, WhatsApp üzerinden 28 dakikada başvuruları aldıklarını kaydetti.

Altay, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımın, ilerleyen saatlerde 200 bin etkileşim aldığını anlattı.

"İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğumuzun başvurusunu aldık"

Evlerde sıkıntılı günler geçiren çocukları ramazan ayında mutlu etmek istediklerini belirten Altay, paylaşımın yoğun ilgi görmesi üzerine kabul edilen başvuru sayısını artırdıklarını vurguladı.

İlk kez oruç tutan 11 bin 600 çocuğun başvurusunu aldıklarını aktaran Altay, "Hem çocuklarımıza hem de anne ve babalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu salgın kaynaklı sıkıntılı süreci atlatacağız ve çocuklarımızla güzel günlerde bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Belediyenin ramazan ayına özel programları sürdürdüğüne işaret eden Altay, Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında ise ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek isteyen vatandaşlar için mukabele programı yayınlandığını aktardı.

Kaynak: AA

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