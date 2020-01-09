Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
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Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehir genelinde bulunan beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.

09.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:06
Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehir genelinde bulunan beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmamaları için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak tavuk eti ve pelet yem bırakıyor.

Ekipler ayrıca, yem bulmakta zorlanan kuşlar için de Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi ve mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı yerlerine buğday bırakıyor.

Kaynak: AA
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