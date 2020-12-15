Konya'da belediye başkanlarının oyu "Lastiklerden voleybol sahası"na

Konya'da merkez ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten oylamaya sunulan fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Fotoğrafları birlikte inceleyen belediye başkanları "en beğendikleri" kareleri oyladı.

Meram Belediye Başkanı Kavuş, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın Siirt'te çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Kavuş, Anadolu Ajansı muhabirlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, fotoğrafların her birini çok başarılı bulduğunu söyledi.

Fotoğrafların 2020 yılının özeti niteliğinde olduğunu dile getiren Kavuş, "Anadolu Ajansı'nın arşiv niteliğinde çalışmalarını çok önemli bulunuyorum. Odamda görebileceğiniz tek kitaplar, Anadolu Ajansı'nın almanakları oluyor. Bu kitaplarda hem görsel hem de yazılı olarak yılın en önemli olayları yer alıyor. Bunu da daha zengin bir şekilde hazırlayabilecek, Anadolu Ajansı'ndan başka bir kurum görmüyoruz şu anda. Bütün Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki başkan da "Muhammed bebeğin mutluluğunu" seçti

Karatay Belediye Başkanı Kılca da haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafları için oy kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ise haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Kılca ve Pekyatırmacı da fotoğrafları başarılı bulduklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin