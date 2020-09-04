Konya'da belediye başkanlarından "beyaz önlüklü" Kovid-19 denetimi
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Konya'da belediye başkanlarından "beyaz önlüklü" Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçe belediye başkanları, sağlık çalışanlarına destek olmak ve duyarlılığı artırmak için "beyaz önlük"...

Konya'da belediye başkanlarından
04.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:13

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçe belediye başkanları, sağlık çalışanlarına destek olmak ve duyarlılığı artırmak için "beyaz önlük" giyerek denetimlere katıldı.

Kentin işlek mekanlarından Zafer Meydanı'nda bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kovid-19'la mücadelede fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla "beyaz önlük" giydi.

Belediye başkanları, caddedeki esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Kovid-19 tedbirlerine uyduğu görülen bazı vatandaşlara ise teşekkür eden belediye başkanları, çiçek verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturulan 4 bin kişilik ekibin, kentin genelinde maske dağıtarak, hijyen konusunda vatandaşları uyardığını söyledi.

Kovid-19 ile ilgili vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Altay, "Bugün yaptığımız denetimlerde beyaz önlük giyerek sağlık çalışanlarına destek olmak istedik. Hepimizin sağlık çalışanı hassasiyetiyle davranması gerekiyor." diye konuştu.

"Salgında bir alt lige düşmek istiyoruz"

Sağlık çalışanlarının bu süreci fedakarca yürüttüğünü anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Bizim de üzerimize düşen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bugün ilçe belediyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve muhtarlarımızla 4 bin noktada maske dağıtımı ve kontrolü gerçekleştiriyoruz. Konya olarak vaka sayısı en yüksek iller liginden bir alt lige düşmek istiyoruz."

Denetimlere, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin bazı öğretim üyeleri de katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Vali Gökmen Çiçek, kentin en işlek caddelerinde denetimlere katılarak, sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmelerde çalışanlar ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden, maske dağıtan Çiçek, kurallara uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, il salgın denetim merkezinde 1200 kişiyle, mahalle denetimi ekiplerince de 845 kişiyle denetimlerin sürdürüldüğünü aktardı.

Kentteki Kovid-19 vakalarındaki artışın büyük bir kısmının düğünler nedeniyle olduğuna işaret eden Çiçek, "Bu konuda da sadece biz değil, bütün illerde düğün kaynaklı vakalar olduğu görülüyor. Düğün kısıtlama genelgesini harfiyen uygulayacağız ve hiçbir şekilde suistimale izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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