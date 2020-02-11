Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya'da bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:58
Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

'da bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Yunus Emre mahallesi Erkuş sokaktaki iki katlı evin üst katında soba bacası tutuştu. Mahalle sakinlerinin vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine yayılan alevleri söndürdü.

Yangında, evde bulunan bedensel engeli Hatice Erdoğan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Hatice Erdoğan'ın birlikte yaşadığı annesi Fatma Erdoğan'ın olay sırasında komşularında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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