Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladı

KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan alışveriş merkezlerinden (AVM) bazıları bu sabah kapılarını açtı.

KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan alışveriş merkezlerinden (AVM) bazıları bu sabah kapılarını açtı. AVM'lere gelen kişiler ateşleri ölçülerek ve maskeli olarak içeriye alındı.

Selçuklu ilçesinde koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle 15 Mart'ta kapanan AVM'lerden bazıları normalleşme planı adımları kapsamında bu sabah itibariyle kapılarını açtı. AVM'lere, gelen müşterileri maskeli olarak içeriye alan güvenlik görevlileri, aynı zamanda vatandaşların ateşlerini de ölçüyor. Bugün açılan AVM'ler saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer AVM'ler ise 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

'AVM'LER SOSYAL YAPININ VAZGEÇİLMEZİ'Sosyal yaşamda AVM'lerin önemli bir rolü olduğunu belirten Selçuklu ilçesindeki bir AVM'nin Genel Müdürü Sinan Akdemir, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezleri sosyal yapının vazgeçilmezlerinden biridir. İnsanların hem alışveriş hem keyif yerleridir. O yüzden büyük bir eksikliği dolduruyorlar. 15 Mart'tan bu yana bütün alışveriş merkezleri faaliyetlerine ara verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak bazı alışveriş merkezleri bugünden itibaren, bazıları da 1 Haziran itibarıyla faaliyetlerine başlayacaklar. Biz gerekli önlemleri aldık. Alt yapı olarak, havalarında müsait olması durumuyla klimaları kontrollü çalıştırarak temiz havayı içeriye alarak iklimlendirmeyi sağlıyoruz. Bütün zeminler, yürüyen merdiven bantları, tuvaletler ve lavabolar hepsi dezenfekte edildi. Gün içerisinde de her yer en az üç kez temizleniyor. Oturma ünitelerinin hiçbiri yok. Hepsini kaldırdık. Girişlerde herkesin maskeli olarak içeriye alınması sağlanıyor, ateşleri ölçülüyor ve el değmeden ayak pedalıyla çalışan el dezenfektanları bulunduruyoruz. 1 Haziran'a kadar bir ara geçiş dönemi uygulayacağız. Saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezimiz faaliyette bulunacak. Ben daha az vatandaş bekliyordum ancak bir nebze de olsa insan yoğunluğu olduğunu gözlemliyoruz."

Kaynak: DHA