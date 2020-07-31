Konya'da bayram namazı stadyumda kılındı
Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.
31.07.2020 07:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:56
Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.
Ezan öncesi stat içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Stat girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.
Kaynak: AA