Konya'da Başı ve Kolu Kesik Kadın Cesedi Bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.

TEMİZLİK YAPAN İŞÇİLER FARK ETTİ

Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BAŞI VE KOLLARI KESİLMİŞ

Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.

KİMLİĞİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İşte tüyler ürperten o görüntü;