Konya'da Başı ve Kolu Kesik Kadın Cesedi Bulundu
Konya'da işçilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş kadın cesedi buldu. Çürüdüğü belirlenen cesedin kimliği otopsi ile belirlenecek.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.
TEMİZLİK YAPAN İŞÇİLER FARK ETTİ
Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
BAŞI VE KOLLARI KESİLMİŞ
Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.
KİMLİĞİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
İşte tüyler ürperten o görüntü;
YORUMLAR (34)
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Kanun çıkmalı . İnsanları koruyacak kılına bile dokandığında hapislerde çürüyecek kanun çıkmalı. Bir insanın dini , dili , inancı ne olursa olsun erkek bayan yaşlı genç çoluk çocuk her kimse birileri tarafından tacizmi edildi dayakmı atıldı dokundu mu bunun cezası 20 yıl hapisle cezalandırılır ve kesinlikle de tutuksuz yargılanmaz diye devlet kanun çıkarsın bak bakim kim kime bişey yapabiliyor. Vatandaşı koruyacak kanundur. Sığanacağımız limandır , devletimizin kanunları. İnsanın içi ürperiyor .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MAŞŞALLAHINIZ VAR KONYA VE ADANA SERİBAŞI GİDİYOR BU ARALAR BEN ANAMADIM NE OLUYUR BURALARDACevap Yaz Yayından Kaldır
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idam gelmedikce bunların önü kesilmez daha cok haber okuruz okuyoruzdaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ CANİLER SUÇU NE OLURSA OLSUN CEZASINI KENDİSİ KESMEYE ÇALIŞAN VAHŞİLER , ALLAH ( C. C. ) ''IN VERDİĞİ CANI ALMA HAKKINI SİZE KİM VERDİ DE TAVUK KESER GİBİ İNSAN KESİYORSUNUZ.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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aynen saçma sapan silaha özendiren diziler yüzünden oluyor böyle şeylerCevap Yaz 19 Yayından Kaldır