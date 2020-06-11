Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:11
Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hamza Nalbant (25) idaresindeki 06 FYJ 76 plakalı otomobil, Kulu-Konya kara yolunun 14. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Nalbant, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nalbant'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA