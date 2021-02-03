Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı
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Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı

03.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:18
Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı

Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yaralan kızı hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yaralan kızı hastaneye kaldırıldı.

Kadir Okhan Akın (52) yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Altınekin ilçesi kavşağında, bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Akın hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 15 yaşındaki kızı Yelin Su Akın, ağır yaralandı. Yaralı, Cihanbeyli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Akın'ın profesör doktor olarak Ankara'da özel bir hastanede biyokimya uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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