Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip
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Konya

Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip

- Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip Konya'da, ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde yasa dışı balık avına yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.

10.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:36
Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip

- Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip

KONYA - Konya'da, ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde yasa dışı balık avına yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de verdiği destek doğrultusunda, Konya-Beyşehir karayolu üzerinde yer alan Altınapa baraj gölünde yasa dışı balık avcılığına yönelik denetimler düzenledi. Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak amacıyla kaçak avcılar tarafından baraj sularına serildiği belirlenen binlerce metre sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi. Ağlar göl sularından toplanarak çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık ise tekrar baraja salındı. Denetimler esnasında ele geçirilen balıkçı ağları ise yakılarak imha edildi. Bazı kişilerin ağları toplamakta iken denetim ekiplerini fark ederek yakalanmamak için karanlık ve bölgedeki sık çalılıklardan da istifade yararlanarak kaçtıkları öğrenildi. Baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin bundan böyle de devam edeceği kaydedildi.

Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip

Kaynak: İHA

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Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avına sıkı takip
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