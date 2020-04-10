Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler
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Konya, Güncel

Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler

Konya'da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde, yasa dışı avlanmaya karşı denetim ve kontroller devam ediyor.

10.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:00
Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler

Konya'da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde, yasa dışı avlanmaya karşı denetim ve kontroller devam ediyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle, Konya-Beyşehir kara yolu üzerinde bulunan Altınapa baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından baraj sularına serildiği tesbit edilen binlerce metre sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi. Ağlar göl sularından toplanarak çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık tekrar sulara bırakıldı. Ele geçirilen ağlar daha sonra yakılarak imha edildi.

Ağları toplamakta iken denetim ekiplerini fark eden bazı kişilerin, karanlıktan ve bölgedeki sık çalılıklardan istifade ederek kaçtıkları öğrenildi.

Baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin bundan böyle de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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